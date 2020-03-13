2020-03-13T11:56:09+03:00
Происшествия

В Прикамье следователи разыскивают мужчину, пропавшего 5 лет назад при странных обстоятельствах

Он вышел из дома 9 мая и не вернулся
Лилия Абибулаева
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При себе у пропавшего был рюкзак серого цвета Фото: СУСКР по Пермскому краюПри себе у пропавшего был рюкзак серого цвета Фото: СУСКР по Пермскому краю
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В Пермском крае следователи продолжают искать 45-летнего мужчину, который ушел из дома 9 мая 2015 года и до сих пор не вернулся.

Дмитрий Горбунов вышел из дома в поселке Засечный Чайковского района и ушел в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 170-175см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: отсутствуют два передних зуба на верхней челюсти.

При себе у пропавшего был рюкзак серого цвета, сотовый телефон «слайдер» красного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Горбунова, сообщите по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8(34241) 3-26-94

ИСТОЧНИК KP.RU

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