В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую

13 Март 2020 2020-03-13T11:04:21+03:00

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В Перми приостановлена деятельность столовой на улице Бригадирская. Управление Роспотребнадзора проводит проверку после обращения пермяков. По информации ведомства, несколько граждан отравились готовыми обедами в столовой.

В ходе проверки Управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы об административном правонарушении в отношении владелицы кафе были переданы в Свердловский районный суд.

Суд постановил приостановить деятельность столовой на 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU