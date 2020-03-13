В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую
Там обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
Суд постановил приостановить деятельность столовой на 45 суток.Фото: архив "КП"
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В Перми приостановлена деятельность столовой на улице Бригадирская. Управление Роспотребнадзора проводит проверку после обращения пермяков. По информации ведомства, несколько граждан отравились готовыми обедами в столовой.
В ходе проверки Управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы об административном правонарушении в отношении владелицы кафе были переданы в Свердловский районный суд.
Суд постановил приостановить деятельность столовой на 45 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU