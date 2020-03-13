2020-03-13T11:04:21+03:00
Общество

В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую

Там обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
Лилия Абибулаева
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Суд постановил приостановить деятельность столовой на 45 суток.Суд постановил приостановить деятельность столовой на 45 суток.Фото: архив "КП"
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В Перми приостановлена деятельность столовой на улице Бригадирская. Управление Роспотребнадзора проводит проверку после обращения пермяков. По информации ведомства, несколько граждан отравились готовыми обедами в столовой.

В ходе проверки Управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы об административном правонарушении в отношении владелицы кафе были переданы в Свердловский районный суд.

Суд постановил приостановить деятельность столовой на 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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