2020-03-13T10:17:10+03:00
Происшествия

В Прикамье женщину осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок

Малыш получил серьезные травмы
Лилия Абибулаева
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Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на один год.Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на один год.Фото: Василий Вахрин
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В Куединском районе состоялся суд над местной жительницей, которую признали виновной в ДТП.

В сентябре 2019 года осужденная на автомобиле «KIA SPECTRA» превысила скорость в зоне действия знака «Дети». В результате нарушения она сбила ребенка. Малыш получил тяжкие телесные повреждения.

Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на один год. Также в пользу пострадавшего суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и компенсацию материальных издержек на лечение ребенка в размере 137, 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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