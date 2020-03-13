В Прикамье женщину осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
Малыш получил серьезные травмы
Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на один год.Фото: Василий Вахрин
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В Куединском районе состоялся суд над местной жительницей, которую признали виновной в ДТП.
В сентябре 2019 года осужденная на автомобиле «KIA SPECTRA» превысила скорость в зоне действия знака «Дети». В результате нарушения она сбила ребенка. Малыш получил тяжкие телесные повреждения.
Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на один год. Также в пользу пострадавшего суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и компенсацию материальных издержек на лечение ребенка в размере 137, 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU