«Пытался спасти от нападения ребенка». Пермяк получил компенсацию за укус бездомной собаки

13 Март 2020 2020-03-13T09:33:30+03:00

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В Перми мужчина получил компенсацию за укус бездомной собаки. Пермяк обратился в суд после того, как в ноябре 2019 года вечером на него набросилась бродячая собака и укусила. Пермяк отметил, что защитил собой ребенка. После нападения он обратился в больницу.

На суде мужчина отметил, что в микрорайоне нередко встречал бездомных собак. Ответчик с этим не согласился, подчеркнув, что бригада ловцов неоднократно выезжала в этот район для отлова.

Суд признал службу отлова виновной и постановил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU