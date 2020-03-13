«Пытался спасти от нападения ребенка». Пермяк получил компенсацию за укус бездомной собаки
Мужчина рассказал, что собак в микрорайоне Гайва видит часто
Суд признал службу отлова виновнойФото: Василий Вахрин
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В Перми мужчина получил компенсацию за укус бездомной собаки. Пермяк обратился в суд после того, как в ноябре 2019 года вечером на него набросилась бродячая собака и укусила. Пермяк отметил, что защитил собой ребенка. После нападения он обратился в больницу.
На суде мужчина отметил, что в микрорайоне нередко встречал бездомных собак. Ответчик с этим не согласился, подчеркнув, что бригада ловцов неоднократно выезжала в этот район для отлова.
Суд признал службу отлова виновной и постановил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU