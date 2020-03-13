«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым
В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 23 место
Павел Десятков. Фото: ХК. "Молот-Прикамье"
Изменить размер текста:
Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» официально расторг договор с главным тренером Павлом Десятковым. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».
По информации издания трудовые отношения с Павлом Десятковым прекращены с 13 марта. Исполнять обязанности главного тренера пермских хоккеистов будет старший тренер команды Андрей Ершов.
Договор с Павлом Десятковым был заключен на один сезон. В этом году команда «Молот-Прикамье» заняла 23 место в турнирной таблице, но не вышла в плей-офф ВХЛ. Павел Десятков занимал должность главного тренера с июня.
ИСТОЧНИК KP.RU