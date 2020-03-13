2020-03-13T08:33:35+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым

В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 23 место
Лилия Абибулаева
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Павел Десятков. Фото: ХК. "Молот-Прикамье"Павел Десятков. Фото: ХК. "Молот-Прикамье"
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Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» официально расторг договор с главным тренером Павлом Десятковым. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».

По информации издания трудовые отношения с Павлом Десятковым прекращены с 13 марта. Исполнять обязанности главного тренера пермских хоккеистов будет старший тренер команды Андрей Ершов.

Договор с Павлом Десятковым был заключен на один сезон. В этом году команда «Молот-Прикамье» заняла 23 место в турнирной таблице, но не вышла в плей-офф ВХЛ. Павел Десятков занимал должность главного тренера с июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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