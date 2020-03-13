«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым

13 Март 2020 2020-03-13T08:33:35+03:00

В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 23 место

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Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» официально расторг договор с главным тренером Павлом Десятковым. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».

По информации издания трудовые отношения с Павлом Десятковым прекращены с 13 марта. Исполнять обязанности главного тренера пермских хоккеистов будет старший тренер команды Андрей Ершов.

Договор с Павлом Десятковым был заключен на один сезон. В этом году команда «Молот-Прикамье» заняла 23 место в турнирной таблице, но не вышла в плей-офф ВХЛ. Павел Десятков занимал должность главного тренера с июня.

ИСТОЧНИК KP.RU