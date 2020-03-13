В Перми на пожаре погиб мужчина
ЧП произошло в Мотовилихинском районе Перми
По факту пожара проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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В Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на улице Тургенева в Перми произошел пожар в квартире жилого дома.
В квартире загорелся диван площадью 5 кв.метров. Когда на место происшествия выехали пожарные, в квартире обнаружили 70-летнего мужчину. Мужчина был жив. Его отправили в больницу, но пермяк скончался в карете «скорой помощи».
По факту пожара проводится проверка. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожности во время курения.
ИСТОЧНИК KP.RU