В Перми на пожаре погиб мужчина

13 Март 2020 2020-03-13T07:53:44+03:00

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В Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на улице Тургенева в Перми произошел пожар в квартире жилого дома.

В квартире загорелся диван площадью 5 кв.метров. Когда на место происшествия выехали пожарные, в квартире обнаружили 70-летнего мужчину. Мужчина был жив. Его отправили в больницу, но пермяк скончался в карете «скорой помощи».

По факту пожара проводится проверка. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожности во время курения.

ИСТОЧНИК KP.RU