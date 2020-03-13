В Перми определили проектировщика аквапарка

13 Март 2020 2020-03-13T07:43:07+03:00

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В Перми ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» подвело итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации для строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей.

Издание «Business Class» сообщает о том, что на торги поступает одна заявка. Проект аквапарка будет готовить Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Нипрогор Проект».

Аукцион проводился повторно. Стоимость контракта составила 175,9 миллионов рублей. Это на 23 миллионов рублей меньше по сравнению с ценой проектирования, определенной в первом аукционе

ИСТОЧНИК KP.RU