В Перми определили проектировщика аквапарка
В Перми ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» подвело итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации для строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей.
Издание «Business Class» сообщает о том, что на торги поступает одна заявка. Проект аквапарка будет готовить Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Нипрогор Проект».
Аукцион проводился повторно. Стоимость контракта составила 175,9 миллионов рублей. Это на 23 миллионов рублей меньше по сравнению с ценой проектирования, определенной в первом аукционе
ИСТОЧНИК KP.RU