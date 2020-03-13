В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете
В Пермском крае жителей двух отдаленных районов экстренно доставили в больницу на вертолете из-за острого инфаркта. Помощь потребовалась жителям Кудымкара и Чайковского.
К санавиации пришлось обратиться, так как оба пациента находились на ранних стадиях после первичной стабилизации состояния.
— Вертолет оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и системам мониторинга здоровья на время перелета, — рассказали в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ». — Один мужчина находился на борту 50 минут, другой — в течение часа. Все это время они были под наблюдением медицинской бригады.
С начала года состоялось 12 санавиационных вылетов по краю. Благодаря вертолету МИ-8 в больницы доставили 17 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU