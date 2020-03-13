В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете

13 Март 2020 2020-03-13T07:35:11+03:00

С начала года состоялось 12 санавиационных вылетов по краю Фото: авиакомпания "СКОЛ"

Одного привезли из Кудымкара, второго — из Чайковского

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В Пермском крае жителей двух отдаленных районов экстренно доставили в больницу на вертолете из-за острого инфаркта. Помощь потребовалась жителям Кудымкара и Чайковского.

К санавиации пришлось обратиться, так как оба пациента находились на ранних стадиях после первичной стабилизации состояния.

— Вертолет оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и системам мониторинга здоровья на время перелета, — рассказали в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ». — Один мужчина находился на борту 50 минут, другой — в течение часа. Все это время они были под наблюдением медицинской бригады.

С начала года состоялось 12 санавиационных вылетов по краю. Благодаря вертолету МИ-8 в больницы доставили 17 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU