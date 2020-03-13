«Вышел из дома и не вернулся». В Перми при странных обстоятельствах пропал 51-летний мужчина

13 Март 2020 2020-03-13T06:25:40+03:00

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В Перми пропал Эдуард Васильев. В воскресенье, 8 марта, 51-летний мужчина вышел из дома в городе Перми, а обратно так и не вернулся. До сих пор родственники не получили от него вестей. На связь мужчина не выходит.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.

Был одет: черный пуховик с капюшоном, бело-сине-черная рубашка в клетку, черная футболка, черные брюки, черные ботинки

Если вам что-либо известно о местонахождении 51-летнего Эдуарда Васильева, сообщите по телефонам: 88007005452 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU