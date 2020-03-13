2020-03-13T06:25:40+03:00
Происшествия

«Вышел из дома и не вернулся». В Перми при странных обстоятельствах пропал 51-летний мужчина

Последний раз его видели 8 марта
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Эдуард Васильев. Фото: Поисковый отряд Лиза алертЭдуард Васильев. Фото: Поисковый отряд Лиза алерт
Изменить размер текста:

В Перми пропал Эдуард Васильев. В воскресенье, 8 марта, 51-летний мужчина вышел из дома в городе Перми, а обратно так и не вернулся. До сих пор родственники не получили от него вестей. На связь мужчина не выходит.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.

Был одет: черный пуховик с капюшоном, бело-сине-черная рубашка в клетку, черная футболка, черные брюки, черные ботинки

Если вам что-либо известно о местонахождении 51-летнего Эдуарда Васильева, сообщите по телефонам: 88007005452 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства
«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым
В Перми на пожаре погиб мужчина
В Перми определили проектировщика аквапарка
В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете
«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником
Действие транспортных карт в Перми может прекратиться
«Вышел из дома и не вернулся». В Перми при странных обстоятельствах пропал 51-летний мужчина
В Прикамье из-за коронавируса отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
В Прикамье полицейский на служебном автомобиле наехал на пенсионерку
В Прикамье больницу обязали оплатить родным расходы на погребение умершего пациента
Пермячку осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
«Пермская сетевая компания» за 2019 год инвестировала 18 млн рублей в модернизацию центральных тепловых пунктов Перми
В Перми солистка театра оперы и балета отсудила у управляющей компании компенсацию за травму
В Перми ввели особый режим: из-за коронавируса будут дезинфицировать торговые центры и кинотеатры
Пермячке за погибшего на производстве мужа выплатят 400 тысяч рублей компенсации
В Перми начали экспресс-ремонт дорог
Активисты Пермского молодежного центра участвуют в I Всероссийском молодежном антикоррупционном форуме
МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер
На дорогах Пермского края планируют установить новые комплексы фотовидеофиксации
Пермяк убил жену и три месяца жил с ее телом в коммунальной квартире
В Прикамье начала работать «горячая линия» по коронавирусу
В Перми откроются две городские ярмарки
24-летний пермяк купил в салоне сотовой связи смартфон с чужой симкой и подключенным «мобильным банком»
Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми
Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества