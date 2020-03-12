В Прикамье полицейский на служебном автомобиле наехал на пенсионерку

12 Март 2020 2020-03-12T18:31:19+03:00

Теперь его будут судить

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В октябре минувшего года 27-летний полицейский, ехавший по Верещагино на служебном автомобиле, проигнорировал дорожные знаки, ограничивающие скорость перед пешеходным переходом. Он выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где наехал на 64-летнюю пенсионерку. Женщина получила тяжелые травмы.

После происшествия в полиции была проведена служебная проверка, после чего полицейский был уволен из органов внутренних дел.

А Верещагинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Пермскому краю провел расследование по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU