2020-03-12T16:51:23+03:00
Происшествия

В Прикамье больницу обязали оплатить родным расходы на погребение умершего пациента

Краевой суд отменил решение районного
Андрей МАТЛИН
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Родственники пациента, который умер в Горнозаводской больнице, подали на это лечебное заведение в районный суд Горнозаводска. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, во время лечение врачами были допущены ошибки. Но, несмотря на это, в удовлетворение иска родным отказали.

- Прокурор, который участвовал в рассмотрении дела судом первой инстанции, не согласился с вынесенным решением по делу и обжаловал его в апелляционном порядке, - сообщили в краевой прокуратуре. – В краевом суде причинно-следственная связь между бездействием работников больницы и страданиями истцов, перенесенными ими в связи со смертью родственника, была установлена. Денежное возмещение взыскано в пользу граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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