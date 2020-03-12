Пермячку осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок

12 Март 2020 2020-03-12T16:48:59+03:00

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29-летняя жительница Пермского края признана виновной в совершении преступления «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В сентябре минувшего года в Куеде женщина ехала на своем автомобиле «KIA SPECTRA» по улице Школьная. Она не обратила внимание на дорожный знак «Дети», не снизила скорость и наехала на малолетнего ребенка. Мальчик получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

- Куединский суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, - сообщили в краевой прокуратуре. - В пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, также удовлетворен иск прокурора Куединского района о взыскании в пользу ФОМС 137,5 тысячи рублей, затраченных на лечение ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU