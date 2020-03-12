2020-03-12T15:34:35+03:00
Общество

В Перми солистка театра оперы и балета отсудила у управляющей компании компенсацию за травму

Женщина испытала нравственные и физические страдания и не могла работать
Лилия Абибулаева
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Пострадавшая подала в суд на управляющую компанию.Пострадавшая подала в суд на управляющую компанию.Фото: архив "КП"
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В марте прошлого года пермячка вышла из дома, поскользнулась, упала и получила серьезную травму.

Женщину положили в стационар, она потратила много времени и денег на лечение, а также испытала физические и нравственные страдания. Из-за травмы пермячка не могла работать на сцене. Женщина работает солисткой ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского».

Пострадавшая подала в суд на управляющую компанию. Суд встал на сторону женщины. Управляющая компания не провела очистку двора от снега и льда, в результате чего истица получила травму.

В пресс-службе Ленинского суда сообщили, что в пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда в размере 300000 рублей, расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий в общей сумме 12682 рубля 30 копеек, сумма утраченного заработка в размере 353350 рублей 42 копейки, штраф в размере 326675 рублей 21 копейка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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