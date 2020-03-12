2020-03-12T14:29:57+03:00
Общество

Пермячке за погибшего на производстве мужа выплатят 400 тысяч рублей компенсации

Женщина просила 5 миллионов
Лилия Абибулаева
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Работодатель не обеспечил сотрудникам безопасных рабочих условий.Работодатель не обеспечил сотрудникам безопасных рабочих условий.Фото: Василий Вахрин
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Муж жительницы Перми работал на стройке. В мае 2019 года мужчина упал с 25 этажа строящегося жилого дома в Перми и погиб. Супруга погибшего обратился в суд. Она потребовала от работодателя мужа компенсировать ей моральный ущерб, так как после смерти супруга она испытывала серьезные страдания, которые отразились на здоровье. Женщина оценила моральный ущерб в 5 миллионов рублей.

По факту происшествия был проведена проверка. Вина компании была установлена. Работодатель не обеспечил сотрудникам безопасных рабочих условий.

Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 400 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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