В Перми начали экспресс-ремонт дорог

12 Март 2020 2020-03-12T14:18:40+03:00

Как только установится положительная температура, подрядчики начнут работать с горячим асфальтом. Фото: администрация Перми

Приемку участков будут проводить представители администрации и общественности

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В Перми подрядчики раньше обычного принялись за ремонт дорог. Улицы ремонтируют литым асфальтобетоном.

В это году ремонт дорожного покрытия начался раньше из-за аномально теплой и снежной зимы. После всех выполненных работ подрядчики должны отчитаться представителям администрации и членам комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края.

На данный момент литым асфальтом в городе отремонтировали 2 тысячи кв.метров. В Ленинском районе отремонтированы улицы Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирская, Достоевского, Газеты Звезда, Пермская, Советская, Осинская.

Представители общественности после очередного рейда отметили, что ремонт необходим на участке улицы Пермской от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской.

Как только установится положительная температура, подрядчики начнут работать с горячим асфальтом.

ИСТОЧНИК KP.RU