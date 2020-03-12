Активисты Пермского молодежного центра участвуют в I Всероссийском молодежном антикоррупционном форуме

12 Март 2020 2020-03-12T14:00:36+03:00

Он проходит с 12 по 14 марта в Казани

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В Казани проходит I Всероссийский молодежный антикоррупционный форум. Всего для участия в Форуме было прислано 500 заявок, из которых конкурсная комиссия отобрала 100 из более чем 80 субъектов РФ.

Единственным представителем от Пермского края стал член Правления Пермского Молодежного Центра, депутат Думы Добрянского городского округа Марк Коробов. Участникам Форума предстоит пройти уникальную образовательную программу от федеральных и региональных спикеров на тему антикоррупционной политики в молодежной среде, а также изучить лучшие региональные практики антикоррупционных проектов для дальнейшей реализации на местах.

- Коррупция - одно из ключевых препятствий развития государства, экономики и гражданского общества, а наличие нечистоплотных представителей власти неизбежно замедляет рост любой территории. Но необходимо не только бороться с самой коррупцией, а также важно воспитывать в обществе нетерпимость к ней с юного возраста и вовлекать молодежь в борьбу с ее проявлениями, - отметил Марк Коробов.

ИСТОЧНИК KP.RU