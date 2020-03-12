2020-03-12T13:20:12+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер

Порывы могут достигать 15-20 м/с
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так, в ближайшие дни на территории края возможна облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах ожидается гололед. Также в ведомстве предупреждают о сильном ветре со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха в ближайшие дни в Перми и в крае будет ночью +4,-1°, днем +2,+7.

В МЧС рекомендуют не находиться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а также под козырьками зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермячке за погибшего на производстве мужа выплатят 400 тысяч рублей компенсации
В Перми начали экспресс-ремонт дорог
Активисты Пермского молодежного центра участвуют в I Всероссийском молодежном антикоррупционном форуме
МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер
На дорогах Пермского края планируют установить новые комплексы фотовидеофиксации
Пермяк убил жену и три месяца жил с ее телом в коммунальной квартире
В Прикамье начала работать «горячая линия» по коронавирусу
В Перми откроются две городские ярмарки
24-летний пермяк купил в салоне сотовой связи смартфон с чужой симкой и подключенным «мобильным банком»
Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми
Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества
В Прикамье сотрудник шиномонтажа пытался угнать машину, но попал в ДТП