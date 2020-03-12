МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер

12 Март 2020 2020-03-12T13:20:12+03:00

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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так, в ближайшие дни на территории края возможна облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах ожидается гололед. Также в ведомстве предупреждают о сильном ветре со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха в ближайшие дни в Перми и в крае будет ночью +4,-1°, днем +2,+7.

В МЧС рекомендуют не находиться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а также под козырьками зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU