На дорогах Пермского края планируют установить новые комплексы фотовидеофиксации
В Пермском крае на региональных дорогах планируют установить еще 7 комплексов фотовидеофиксации. Они заработают на наиболее аварийных участках дорог Прикамья.
Камеры хотят разместить на дорогах: «Болгары-Юго-Камский-Крылово» (22 км), «Кунгур – Соликамск» (202 км), «Пермь - Березники» (172 км), ул. Шоссе Космонавтов (зона въезда в международный аэропорт «Пермь»).
В Перми также установят камеры. Они появятся на перекрестке Восточного обхода и Бродовского тракта, перекрестке Восточного обхода и отворота на деревню Паздерино, на Шоссе Космонавтов (332а). Сегодня на региональных дорогах Прикамья установлены 219 комплексов фотовидеофиксации.
ИСТОЧНИК KP.RU