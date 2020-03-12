2020-03-12T13:13:08+03:00
Общество

На дорогах Пермского края планируют установить новые комплексы фотовидеофиксации

На данный момент на трассах работают 219 таких комплексов
Лилия Абибулаева
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В Перми также установят камерыВ Перми также установят камерыФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае на региональных дорогах планируют установить еще 7 комплексов фотовидеофиксации. Они заработают на наиболее аварийных участках дорог Прикамья.

Камеры хотят разместить на дорогах: «Болгары-Юго-Камский-Крылово» (22 км), «КунгурСоликамск» (202 км), «Пермь - Березники» (172 км), ул. Шоссе Космонавтов (зона въезда в международный аэропорт «Пермь»).

В Перми также установят камеры. Они появятся на перекрестке Восточного обхода и Бродовского тракта, перекрестке Восточного обхода и отворота на деревню Паздерино, на Шоссе Космонавтов (332а). Сегодня на региональных дорогах Прикамья установлены 219 комплексов фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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