На дорогах Пермского края планируют установить новые комплексы фотовидеофиксации

12 Март 2020 2020-03-12T13:13:08+03:00

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В Пермском крае на региональных дорогах планируют установить еще 7 комплексов фотовидеофиксации. Они заработают на наиболее аварийных участках дорог Прикамья.

Камеры хотят разместить на дорогах: «Болгары-Юго-Камский-Крылово» (22 км), «Кунгур – Соликамск» (202 км), «Пермь - Березники» (172 км), ул. Шоссе Космонавтов (зона въезда в международный аэропорт «Пермь»).

В Перми также установят камеры. Они появятся на перекрестке Восточного обхода и Бродовского тракта, перекрестке Восточного обхода и отворота на деревню Паздерино, на Шоссе Космонавтов (332а). Сегодня на региональных дорогах Прикамья установлены 219 комплексов фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU