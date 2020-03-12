2020-03-12T12:30:12+03:00
Происшествия

Пермяк убил жену и три месяца жил с ее телом в коммунальной квартире

Мужчину взяли под стражу
Лилия Абибулаева
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Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшная история произошла в Индустриальном районе Перми. В комнате коммунальной квартиры на улице Свиязева нашли останки местной жительницы. Там они находились три месяца. Рядом с телом лежал муж женщины. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что житель Перми убил жену, но не захотел с ней расставаться. Мужчина прожил с телом супруги с августа по октябрь прошлого года.

Жители заподозрили неладное: женщина перестала появляться на людях, ее муж тоже практически не выходил из комнаты. Кроме того, соседи стали ощущать неприятный запах и вызвали сотрудников полиции. Комнату вскрыли.

По информации издания, мужчина поставил рядом с телом вентилятор, а пол посыпал стиральным порошком, чтобы выветривался запах и тело не ели тараканы.

Пермяка задержали. Однако он вину он не признал. Пермяка признали вменяемым. Сказал, что женщина сама упала. Оказалось, что он уже был судим за подобное преступление. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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