2020-03-12T12:04:53+03:00
Общество

В Прикамье начала работать «горячая линия» по коронавирусу

Звонки принимают с 8:00 до 20:00
Лилия Абибулаева
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Если жители почувствуют симптомы, то могут обратиться на телефон горячей линииЕсли жители почувствуют симптомы, то могут обратиться на телефон горячей линииФото: архив "КП"
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Жители Пермского края могут обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса. Она начала работать сегодня.

В Правительстве Пермского края сообщают, что на данный момент в крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако, если жители почувствуют симптомы, то могут обратиться на телефон горячей линии. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00.

Телефоны горячих линий по коронавирусу:

8-800-200-0-200 Горячая линия Минздрава РФ;

8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

8 (342) 258-07-87 Горячая линия Минздрава Пермского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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