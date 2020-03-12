В Прикамье начала работать «горячая линия» по коронавирусу

12 Март 2020 2020-03-12T12:04:53+03:00

Если жители почувствуют симптомы, то могут обратиться на телефон горячей линии Фото: архив "КП"

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Жители Пермского края могут обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса. Она начала работать сегодня.

В Правительстве Пермского края сообщают, что на данный момент в крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако, если жители почувствуют симптомы, то могут обратиться на телефон горячей линии. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00.

Телефоны горячих линий по коронавирусу:

8-800-200-0-200 Горячая линия Минздрава РФ;

8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

8 (342) 258-07-87 Горячая линия Минздрава Пермского края

ИСТОЧНИК KP.RU