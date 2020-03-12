24-летний пермяк купил в салоне сотовой связи смартфон с чужой симкой и подключенным «мобильным банком»

12 Март 2020 2020-03-12T11:44:38+03:00

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Менеджер салона сотовой связи, расположенного в Орджоникидзевском районе, согласился приобрести у девушки ее сотовый телефон. Владелица смартфона забрала деньги и ушла, а 24-летний парень стал проверять купленный телефон.

- Он обнаружил, что в нем осталась сим-карта, и к абонентскому номеру подключена услуга «мобильный банк», - рассказали в Орждоникидзевском суде Перми. - Он проверил баланс – выяснилось, что на банковском счете находятся немалые средства. Он взял и перевод денежные средства на счет своей банковской карты. Всего ему удалось присвоить 4 500 рублей.

Такой «подарок судьбы» обошелся менеджеру боком. Суд расценил его поступок как тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета. Судья приговорила его к году исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU