Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми
Прокуратура Пермского края объявила аукцион на покупку квартиры в центре Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что надзорный орган планирует приобрести квартиру площадью не менее 75 кв. метров. Дом должен быть новым. Согласно техническому заданию, он должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2018 года.
В здание должно быть не меньше 16 этажей, и располагаться оно должно в центре города, в доступности от служебного помещения от улицы Луначарского, 60. До здания прокуратуры должно быть не более 3,5 километров.
Начальная цена контракта 4,85 миллионов рублей. Источник финансирования закупки – федеральный бюджет. Итоги аукциона подведут 19 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU