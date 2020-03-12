Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми

12 Март 2020 2020-03-12T10:33:46+03:00

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Прокуратура Пермского края объявила аукцион на покупку квартиры в центре Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что надзорный орган планирует приобрести квартиру площадью не менее 75 кв. метров. Дом должен быть новым. Согласно техническому заданию, он должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2018 года.

В здание должно быть не меньше 16 этажей, и располагаться оно должно в центре города, в доступности от служебного помещения от улицы Луначарского, 60. До здания прокуратуры должно быть не более 3,5 километров.

Начальная цена контракта 4,85 миллионов рублей. Источник финансирования закупки – федеральный бюджет. Итоги аукциона подведут 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU