2020-03-12T09:55:28+03:00
Общество

Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества

Он сдавал в аренду общедомовое имущество
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Он причинил материальный ущерб собственникам жилья на сумму около 33 тысяч рублейОн причинил материальный ущерб собственникам жилья на сумму около 33 тысяч рублейФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Пермском крае признали виновным 45-летнего председателя ТСЖ. Его осудили за присвоение чужого имущества.

Сотрудники полиции установили, что с апреля 2018 по май 2019 мужчина сдавал в аренду общедомовое помещение без согласия жильцов и получал за это деньги от индивидуального предпринимателя. Документально сделка оформлена не была. Деньги мужчина тратил на свое усмотрение.

Он причинил материальный ущерб собственникам жилья на сумму около 33 тысяч рублей.

Добрянский суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 6 месяцев лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми
Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества
В Прикамье сотрудник шиномонтажа пытался угнать машину, но попал в ДТП
В центре Перми появятся бесплатные спортивные площадки
В Перми задержали мужчину за двойное убийство и избиение
В Перми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
В Перми на 11-летнего школьника упала глыба льда
«С каждым днем все глубже». В Перми автобус провалился в яму на дороге
«Из кабины валил дым». В Перми загорелся автобус с пассажирами
В Прикамье труженицу тыла восстановили в правах
«Не хочу потом две недели сидеть на карантине». Из-за коронавируса у Катерины Шпицы сорвалась поездка в Лондон
«Это была самая грандиозная съемка в моей карьере». Модель из Перми Наташа Поли с дочерью и сыном снялась для обложки Vogue
«Ты победишь и еще сыграешь мне на своей свадьбе». Маленьких пациентов детского онконцентра в Перми посетил Илья Авербух
Стало известно, какие элитные пермские школы будут проводить набор в пятые классы
Туристический клуб пермского Политеха занял третье место на Чемпионате мира
В Пермском крае с начала года охотники добыли 121 волка
В Перми из-за аварии образовалась огромная пробка
В Перми полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 10-летний школьник
Бывшего главного судебного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца
В Перми детей обязали платить алименты престарелой матери
Пермские метеорологи зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе краевой столицы
В Прикамье высадят 329 тысяч деревьев в память о пермяках, погибших в Великой Отечественной войне
Житель Прикамья взыскал компенсацию с обидчика за угрозу убийством