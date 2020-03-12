Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества

12 Март 2020 2020-03-12T09:55:28+03:00

Он причинил материальный ущерб собственникам жилья на сумму около 33 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Он сдавал в аренду общедомовое имущество

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В Пермском крае признали виновным 45-летнего председателя ТСЖ. Его осудили за присвоение чужого имущества.

Сотрудники полиции установили, что с апреля 2018 по май 2019 мужчина сдавал в аренду общедомовое помещение без согласия жильцов и получал за это деньги от индивидуального предпринимателя. Документально сделка оформлена не была. Деньги мужчина тратил на свое усмотрение.

Он причинил материальный ущерб собственникам жилья на сумму около 33 тысяч рублей.

Добрянский суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 6 месяцев лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU