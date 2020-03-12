2020-03-12T09:46:49+03:00
Происшествия

В Прикамье сотрудник шиномонтажа пытался угнать машину, но попал в ДТП

Мужчина был пьян
Лилия Абибулаева
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Следствие по делу продолжается.Следствие по делу продолжается.Фото: Василий Вахрин
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В Березниках произошло ДТП. Одним из участников аварии стал автомобиль «Нива». Незадолго до аварии владелец отдал машину в шиномонтаж. Когда на место ДТП приехали сотрудники полиции, за рулем был 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что это сотрудник сервиса.

Мастер шиномонтажа выпил и решил покататься по городу на автомобиле из сервиса. Проезжая по улицам Березников, мужчина попал в аварию.

Сотрудники полиции задержали мужчину и возбудили в отношении него два уголовных дела, которые были объединены в одно производство.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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