В центре Перми появятся бесплатные спортивные площадки

12 Март 2020 2020-03-12T09:10:20+03:00

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Спорт для пермяков станет еще доступнее. Так, в центре Перми для любителей активного образа жизни откроются бесплатные спортивные площадки. Там под руководством инструктора можно будет заниматься волейболом, настольным теннисом и скандинавской ходьбой.

Так, занятия по настольному теннису будут проходить в школе №32 на улице Советской, 102а, в субботу с 10:00 до 12:00 и в воскресенье с 10:00 до 12:00. Поиграть в футбол и волейбол приглашает школа №7 с углубленным изучением английского языка на Попова, 50. Занятия будут проводиться по средам с 19:00 до 20:00 и воскресеньям с 12:00 до 13:00. Для любителей скандинавской ходьбы организованы занятия в общественном центре «Энергия» на улице Монастырская, 96 по вторникам с 9:30 до 11:00 и пятницам с 9:30 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU