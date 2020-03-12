В Перми задержали мужчину за двойное убийство и избиение

12 Март 2020 2020-03-12T08:57:01+03:00

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Жителя Перми приговорили к наказанию за тяжкие преступления. 49-летнего мужчину признали виновным в двойном убийстве и причинении легкого вреда здоровью.

Следователи выяснили, что в конце марта 2019 года днем, в Дзержинском районе мужчина поругался со своей 64-летней знакомой. Разъяренный мужчина схватил нож и ударил женщину в шею и в бедро.

Очевидцами преступления стали два знакомых злоумышленника. Мужчины потребовали у осужденного прекратить преступные действия, в результате чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый ударил ножом сначала одного мужчину, а потом другого. Оба скончались от полученных травм.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU