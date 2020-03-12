В Прикамье труженицу тыла восстановили в правах

12 Март 2020 2020-03-12T06:24:49+03:00

После прокурорской проверки факт работы в тылу с 1942 года по 1944 был подтвержден. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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91-летня жительница Краснокамска обратилась в суд для подтверждения того, что она работала во время Великой Отечественной войны и для предоставления ей льгот как труженице тыла.

Когда началась война, она училась в школе, но в те годы работала в колхозе. Документы, подтверждающие это, у женщины отсутствовали, был лишь протокол опроса свидетелей: учителя школы и другие ученики.

После прокурорской проверки факт работы в тылу с 1942 года по 1944 был подтвержден. Исковые требования удовлетворены. Установлен стаж работы в тылу - 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU