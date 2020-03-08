Получив 800 миллионов из бюджета, прикамский оператор вывез мусора на 130 тысяч тонн меньше плана
Результаты работы нового единого оператора Прикамья по вывозу мусора рассмотрели на рабочей группе Законодательного собрания Пермского края по вопросам ЖКХ. Депутаты подвергли критике организацию сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, отметив, что на эту деятельность из бюджета выделялись многомиллионные суммы.
Как известно, с 1 января этого года для жителей Прикамья была установлена новая система оплаты - в зависимости от количества проживающих. Например, для многоквартирных домов был применен норматив накопления 165 килограммов на одного человека в год, и тариф теперь составляет 72 рубля 86 копеек. С 1 июля он будет увеличен до 79 рублей 62 копеек.
Как сообщает издание «Bussines Class», депутаты Заксобрания отметили, что они так и не увидели экономического обоснования такого тарифа. Не получили они и финансового отчета «Теплоэнерго». Также не был решен вопрос о варианте сбора мусора из частного сектора.
При этом в 2018 году региональному оператору выделили из краевого бюджета 352 миллионов рублей на покрытие убытков. В этом году «Теплоэнерго», чтобы покрыть убыточность, получило еще 699 миллионов рублей. Кроме этого оператор получил 115 миллионов рублей на приобретение мусорных контейнеров. В проекте бюджета Пермского края на 2020-2022 годы на компенсацию выпадающих доходов оператора предусмотрено ещё 693 миллиона рублей.
При всем при этом план по обработке оператором отходов выполнен не был: он вывез только 574 тысяч тонн мусора вместо 705 тысяч тонн.
В Законодательном собрании решили создать постоянно действующую рабочую группу для изучения экономики ПКГУП «Теплоэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU