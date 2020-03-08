Получив 800 миллионов из бюджета, прикамский оператор вывез мусора на 130 тысяч тонн меньше плана

8 Март 2020 2020-03-08T10:38:32+03:00

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Результаты работы нового единого оператора Прикамья по вывозу мусора рассмотрели на рабочей группе Законодательного собрания Пермского края по вопросам ЖКХ. Депутаты подвергли критике организацию сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, отметив, что на эту деятельность из бюджета выделялись многомиллионные суммы.

Как известно, с 1 января этого года для жителей Прикамья была установлена новая система оплаты - в зависимости от количества проживающих. Например, для многоквартирных домов был применен норматив накопления 165 килограммов на одного человека в год, и тариф теперь составляет 72 рубля 86 копеек. С 1 июля он будет увеличен до 79 рублей 62 копеек.

Как сообщает издание «Bussines Class», депутаты Заксобрания отметили, что они так и не увидели экономического обоснования такого тарифа. Не получили они и финансового отчета «Теплоэнерго». Также не был решен вопрос о варианте сбора мусора из частного сектора.

При этом в 2018 году региональному оператору выделили из краевого бюджета 352 миллионов рублей на покрытие убытков. В этом году «Теплоэнерго», чтобы покрыть убыточность, получило еще 699 миллионов рублей. Кроме этого оператор получил 115 миллионов рублей на приобретение мусорных контейнеров. В проекте бюджета Пермского края на 2020-2022 годы на компенсацию выпадающих доходов оператора предусмотрено ещё 693 миллиона рублей.

При всем при этом план по обработке оператором отходов выполнен не был: он вывез только 574 тысяч тонн мусора вместо 705 тысяч тонн.

В Законодательном собрании решили создать постоянно действующую рабочую группу для изучения экономики ПКГУП «Теплоэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU