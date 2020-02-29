2020-02-29T10:37:25+03:00
Происшествия

Неадекватный пермяк всю ночь лазил по балконам пятиэтажки и пугал жильцов

Спасателям удалось справиться с ним только под утро
Андрей МАТЛИН
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Та самая пятиэтажка.Та самая пятиэтажка.
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В пятницу поздно вечером перепуганные жители пятиэтажного дома на улице Пушкарской, 70 стали звонить по тревожным телефонам. Они с ужасом сообщали, что у них кто-то лазает по балконам и пугает жильцов и прохожих.

На место сразу же выехали спасатели и полицейские. Они увидели мужчину, который, действительно, стоял на краю балкона.

- Он никого близко к себе не подпускал, на просьбы вернуться в дом не реагировал, - рассказали они. – Сообщение поступило 28 февраля в половине двенадцатого ночи, и только в три часа утра 29-го мы с ним смогли справиться.

Неадекватного жильца, в конце концов, передали в руки сотрудников полиции, которые его увезли в отделение. Предположительно, он находился под воздействием психотропных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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