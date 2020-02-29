2020-02-29T09:59:34+03:00
Происшествия

«Пострадали 28-летняя мама и 8-летняя дочка». В полиции сообщили подробности о столкновении в Перми такси и автобуса

ДТП произошло в Дзержинском районе
Андрей МАТЛИН
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Утром в пятницу, 28 февраля, 47-летний таксист на автомобиле «Ниссан Альмера» выезжал из двора на улицу Энгельса в Дзержинском районе. В машине сидели мама с 8-летней девочкой. Внезапно на легковушку наскочил автобус «МАЗ» маршрута №14.

- Авария произошла в районе дома на улице Энгельса, 12, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – По предварительным данным, водитель такси не пропустил автобус – не предоставил ему преимущество в движении, как должен был. Произошло столкновение, травмы получили пассажирки такси - женщина и ребенок.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Девочку и ее маму госпитализировали. Пассажиры автобуса не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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