«Почти по Ильфу и Петрову». В пермскую компанию «СПОРТ-ХАУС» фиктивным директором приняли бездомного

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:14:06+03:00

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Директора пермской компании «СПОРТ-ХАУС», видимо, вдохновила история зиц-председателя Фунта из известного сатирического произведения «Золотой теленок». Он предложил пермяку без определенного места жительства поменяться с ним ролями и сообщить в налоговые органы, что именно тот является руководителем предприятия. За риск он предложил вознаграждение - 5 тысяч рублей.

В результате рокировки бездомный оказался на скамье подсудимых. Но не один.

«Почти по Ильфу и Петрову!» - смеялись следователи, которые разбирали это дело.

- Директор ООО «СПОРТ-ХАУС» договорился с мужчиной без определенного места жительства, который строил у него частный дом, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Он предложил ему денежное вознаграждение в 5 тысяч рублей. Затем подготовил документы о прекращении своих полномочий в качестве директора. Потом назначил на руководящую должность разнорабочего и направил сведения об этом в налоговую службу.

В итоге за предоставление в налоговые органы сведений о подставном лице суд Индустриального района Перми приговорил обоих к 200 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU