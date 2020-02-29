В Прикамье будут судить 29-летнего местного жителя за связь с девочкой-подростком

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:34:07+03:00

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В Пермском крае закончили расследование уголовного дела, возбужденного за связь с лицом, не достигшим совершеннолетия. На скамью подсудимых сядет 29-летний житель одного из поселков в Гайнском районе.

По версии следствия, 8 ноября прошлого года он пригласил к себе домой знакомую девочку, которой не исполнилось еще 16 лет, где вступил с ней в определенные отношения.

- Применения угроз и насилия с его стороны при этом не было, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Пока обвиняемый находится на подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU