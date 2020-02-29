В начале марта в Перми во многих домах отключат воду

29 Февр. 2020 2020-02-29T06:32:53+03:00

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В компании «Новогор Прикамье» объявили о том, где в ближайшие дни будут отключать воду, чтобы отремонтировать изношенные водоводы.

В воскресенье, 1 марта, с 11.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:

- Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;

- Коспашская, 5, 7, 9, 12;

- Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;

- Усадебная, Орджоникидзевского района, 2, 3, 4, 6.

Раскопки будут производиться в районе дома на улице Коспашская, 5.

В среду, 4 марта, с 9.00 до 16.00 водоснабжение будет прекращено в домах на улицах:

- Автозаводская, 4;

- Маршала Рыбалко, 9А;

- Худанина, 11, 13, 15;

- Чистопольская, 18, 18А.

Ремонтные работы будут проводить возле дома на улице Худанина, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU