В начале марта в Перми во многих домах отключат воду
В компании «Новогор Прикамье» объявили о том, где в ближайшие дни будут отключать воду, чтобы отремонтировать изношенные водоводы.
В воскресенье, 1 марта, с 11.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:
- Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;
- Коспашская, 5, 7, 9, 12;
- Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;
- Усадебная, Орджоникидзевского района, 2, 3, 4, 6.
Раскопки будут производиться в районе дома на улице Коспашская, 5.
В среду, 4 марта, с 9.00 до 16.00 водоснабжение будет прекращено в домах на улицах:
- Автозаводская, 4;
- Маршала Рыбалко, 9А;
- Худанина, 11, 13, 15;
- Чистопольская, 18, 18А.
Ремонтные работы будут проводить возле дома на улице Худанина, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU