2020-02-28T18:41:30+03:00
Происшествия

В Перми осужден вымогатель, забравший у потерпевшего больше миллиона рублей

Злоумышленник угрожал расправой и демонстрировал предметы, похожие на оружие
Алена ОВЧИННИКОВА
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Все деньги по решению суда вымогатель должен вернуть.Все деньги по решению суда вымогатель должен вернуть.Фото: архив "КП"
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Немало ужасных дней пришлось пережить пермяку, у которого знакомый вымогал три миллиона рублей. Сейчас обидчик в тюрьме и те деньги, которые потерпевший отдал ему – а это один миллион двести тысяч рублей – теперь вернется к мужчине по решению суда.

- С апреля по август 2019 года подсудимый по надуманным основаниям требовал у потерпевшего денежные средства в размере 3 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Злоумышленник звонил потерпевшему, приезжал к его дому, высказывая угрозы применения насилия и демонстрируя при этом предметы, похожие на оружие.

Пермяк воспринимал угрозы реально и опасался за их осуществление, поэтому брал деньги в долг у родственников и знакомых и отдавал вымогателю. Таким образом в карман злоумышленника перекочевало более миллиона рублей.

В итоге Кировский суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Перми осужден вымогатель, забравший у потерпевшего больше миллиона рублей
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