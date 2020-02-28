2020-02-28T13:39:22+03:00
Общество

В Пермском крае стартовал шестой слет «Десанта Прикамья»

Волонтеры поддержали всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант»
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Перми на эспланаде состоялась торжественная линейка открытия VI Молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья 2020». В этом году ее посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Вас собралось немало – 270 человек, это рекорд, - обратился к волонтерам-студентам глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Впереди у вас много важных дел: это помощь престарелым, ребятам, которые остались без попечения родителей. Спасибо за ваше неравнодушие к проблемам окружающих.

-

-

В акции в этом году принимает участие 11 студенческих отрядов не только из Пермского края, но и из Свердловской, Архангельской, Омской, Томской, Челябинской, Самарской, Вологодской областей, республик Башкортостан и Удмуртия. Число участников «десанта» растёт из года в год: если в 2018 году в акции приняли участие 150 человек, в прошлом году – 200, то в этом – уже 270 волонтеров.

В этом году в рамках «Десанта Прикамья» состоится патриотическая акция «Синий платочек», посвящённая 75-летию Победы. Участники будут раздавать девушкам и женщинам письма-треугольники со вложенным синим платком во время исполнения вальса под песню «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко.

Также волонтеры отправятся в 10 территорий Прикамья, где организуют профориентационные встречи со школьниками, концерты, спортивные соревнования, киновеча. Они будут работать на социальных объектах и оказывать адресную помощь нуждающимся.

- Программа «Десанта» весьма насыщенная, - подчеркнул командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин. – Акция продлится до 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае стартовал шестой слет «Десанта Прикамья»
«Шла домой и плакала». В Перми 9-летнюю девочку выгнали из автобуса
В Перми мужчина из окна квартиры отстреливал птиц и животных
В Перми ввели в эксплуатацию вторую очередь ТРК «СпешиLove»
По улице Монастырской начали ходить большие автобусы
В Перми прохожие задержали грабителя, который похитил у 18-летней девушки кольцо и телефон
В Прикамье мужчина поджег любимую из-за сломанного телефона
«Прилег отдохнуть». В Перми из-за перевернувшегося грузовика образовалась пробка
«Помогите найти!». В Прикамье пропала 37-летняя женщина
В Перми 20-летний парень на «Ладе» врезался в иномарку и сбил пешеходов
Более 150 тысяч пермяков стали участниками акции теплоэнергетиков «В Новый год – без долгов!»
В Прикамье рядом с жилыми домами бегала лиса
«Заведующая бросила трубку». В Перми у сотрудника детского сада обнаружили туберкулез
Врио Губернатора Дмитрий Махонин встретился с главой «Роскосмоса»
В Перми завершили укрепление улицы Монастырской
«Визжала на весь район, но никто не помог». В Пермском крае напали на таксистку
В «Театральном Приволжье» появится новая номинация, посвященная 75-летию Победы