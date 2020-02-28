В Пермском крае стартовал шестой слет «Десанта Прикамья»

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:39:22+03:00

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В Перми на эспланаде состоялась торжественная линейка открытия VI Молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья 2020». В этом году ее посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Вас собралось немало – 270 человек, это рекорд, - обратился к волонтерам-студентам глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Впереди у вас много важных дел: это помощь престарелым, ребятам, которые остались без попечения родителей. Спасибо за ваше неравнодушие к проблемам окружающих.

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В акции в этом году принимает участие 11 студенческих отрядов не только из Пермского края, но и из Свердловской, Архангельской, Омской, Томской, Челябинской, Самарской, Вологодской областей, республик Башкортостан и Удмуртия. Число участников «десанта» растёт из года в год: если в 2018 году в акции приняли участие 150 человек, в прошлом году – 200, то в этом – уже 270 волонтеров.

В этом году в рамках «Десанта Прикамья» состоится патриотическая акция «Синий платочек», посвящённая 75-летию Победы. Участники будут раздавать девушкам и женщинам письма-треугольники со вложенным синим платком во время исполнения вальса под песню «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко.

Также волонтеры отправятся в 10 территорий Прикамья, где организуют профориентационные встречи со школьниками, концерты, спортивные соревнования, киновеча. Они будут работать на социальных объектах и оказывать адресную помощь нуждающимся.

- Программа «Десанта» весьма насыщенная, - подчеркнул командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин. – Акция продлится до 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU