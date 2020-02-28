В Перми ввели в эксплуатацию вторую очередь ТРК «СпешиLove»

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:21:58+03:00

Вторую очередь начали строить в 2018 году. Фото: Google.maps

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Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на введение эксплуатацию второй очереди ТРК «СпешиLove». Издание «Business Class» сообщает о том, что разрешение выдали в конце 2019 года.

Общая площадь объекта составила около семи тысяч квадратных метров. Площадь торгового центра составляет более 65 тысяч квадратных метров.

В новом здании должен быть «мягкий» кинотеатр и детский развлекательный центре «Мегалэнд». Вторую очередь начали строить в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU