2020-02-28T13:21:58+03:00
Общество

В Перми ввели в эксплуатацию вторую очередь ТРК «СпешиLove»

Общая площадь объекта составила 7 тысяч метров
Лилия Абибулаева
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Вторую очередь начали строить в 2018 году. Фото: Google.mapsВторую очередь начали строить в 2018 году. Фото: Google.maps
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Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на введение эксплуатацию второй очереди ТРК «СпешиLove». Издание «Business Class» сообщает о том, что разрешение выдали в конце 2019 года.

Общая площадь объекта составила около семи тысяч квадратных метров. Площадь торгового центра составляет более 65 тысяч квадратных метров.

В новом здании должен быть «мягкий» кинотеатр и детский развлекательный центре «Мегалэнд». Вторую очередь начали строить в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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