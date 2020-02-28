По улице Монастырской начали ходить большие автобусы

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:19:13+03:00

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В Перми на улицу Монастырскую вернули автобусы большого класса. Автобусы начали ходить раньше срока на два дня. Ранее планировалось запустить транспорт большого класса 1 марта.

Рабочие закончили работы по укреплению путепровода. Внутрь установили специальные опоры, которые увеличили грузоподъемность моста до 20 тонн.

В ночь с 27 на 28 февраля сняты ограничения по грузоподъемности и установлены новые дорожные знаки. Утром в пятницу большие автобусы вновь вернулись на маршрут. Автобусы маршрута №3, которые ходили по улице Советской до остановки «Завод им. Шпагина», вернулись на улицу Монастырскую и теперь все доезжают до станции «Пермь-I». Их расписание синхронизировано с расписание электричек. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный.

Полностью автобусы малого класса маршрута №2 заменят к концу дня. На линии будет работать 6 машин. Этот маршрут следует в режиме «экспресс» через следующие остановочные пункты: станция «Пермь-I» – ЦУМ – улица Попова – станция «Пермь-II».

Автобусный маршрут №51 с 1 марта продлят от ЦУМа до кинотеатра «Октябрь». Пока на нем продолжат работать малые автобусы. Замена на автобусы большего класса планируется с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU