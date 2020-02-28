2020-02-28T11:41:53+03:00
Происшествия

В Перми прохожие задержали грабителя, который похитил у 18-летней девушки кольцо и телефон

Его удерживали до приезда полиции
Лилия Абибулаева
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Мужчину водворили в изолятор временного содержания.Мужчину водворили в изолятор временного содержания.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районе Перми неравнодушные граждане задержали мужчину, который напал на девушку и ограбил ее.

Когда на улицу Крылова приехали сотрудники полиции, они увидели мужчину, которого удерживают несколько человек. Оказалось, что он напал на девушку и похитил у нее золотое кольцо и сотовый телефон. Момент преступления увидели прохожие, догнали грабителя и удерживали до приезда полиции.

Когда задержанного доставили в отдел полиции, оказалось, что накануне он совершил еще одно преступление. Он избил своего 38-летнего знакомого. Потерпевшего с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа отправили в больницу.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. По фактам грабежа и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждены уголовные дела.

- За проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию молодые люди будут поощрены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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