В Прикамье мужчина поджег любимую из-за сломанного телефона

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:13:14+03:00

Почти сразу обвиняемый понял, что натворил и стал пытаться сбить пламя Фото: Василий Вахрин

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В Кунгуре осудили 39-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда своей сожительнице.

В августе прошлого года мужчина поджег любимую. Сделал он это из-за разбитого телефона. Женщина уронила гаджет случайно, но он не смог простить такую оплошность. Осужденный достал растворитель и вылил его на голову, шею, спину и левую руку женщины. После этого взял зажигалку и поджег ее.

Почти сразу обвиняемый понял, что натворил и стал пытаться сбить пламя. Женщина получила термические ожоги 1-2-3 степени.

В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU