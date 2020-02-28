2020-02-28T11:13:14+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина поджег любимую из-за сломанного телефона

Женщина получила термические ожоги
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Почти сразу обвиняемый понял, что натворил и стал пытаться сбить пламяПочти сразу обвиняемый понял, что натворил и стал пытаться сбить пламяФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Кунгуре осудили 39-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда своей сожительнице.

В августе прошлого года мужчина поджег любимую. Сделал он это из-за разбитого телефона. Женщина уронила гаджет случайно, но он не смог простить такую оплошность. Осужденный достал растворитель и вылил его на голову, шею, спину и левую руку женщины. После этого взял зажигалку и поджег ее.

Почти сразу обвиняемый понял, что натворил и стал пытаться сбить пламя. Женщина получила термические ожоги 1-2-3 степени.

В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае стартовал шестой слет «Десанта Прикамья»
«Шла домой и плакала». В Перми 9-летнюю девочку выгнали из автобуса
В Перми мужчина из окна квартиры отстреливал птиц и животных
В Перми ввели в эксплуатацию вторую очередь ТРК «СпешиLove»
По улице Монастырской начали ходить большие автобусы
В Перми прохожие задержали грабителя, который похитил у 18-летней девушки кольцо и телефон
В Прикамье мужчина поджег любимую из-за сломанного телефона
«Прилег отдохнуть». В Перми из-за перевернувшегося грузовика образовалась пробка
«Помогите найти!». В Прикамье пропала 37-летняя женщина
В Перми 20-летний парень на «Ладе» врезался в иномарку и сбил пешеходов
Более 150 тысяч пермяков стали участниками акции теплоэнергетиков «В Новый год – без долгов!»
В Прикамье рядом с жилыми домами бегала лиса
«Заведующая бросила трубку». В Перми у сотрудника детского сада обнаружили туберкулез
Врио Губернатора Дмитрий Махонин встретился с главой «Роскосмоса»
В Перми завершили укрепление улицы Монастырской
«Визжала на весь район, но никто не помог». В Пермском крае напали на таксистку
В «Театральном Приволжье» появится новая номинация, посвященная 75-летию Победы