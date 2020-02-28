Более 150 тысяч пермяков стали участниками акции теплоэнергетиков «В Новый год – без долгов!»

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:51:06+03:00

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции для клиентов «В Новый год — без долгов!». В 2019 году в ней приняло участие 159 тысяч пермяков — это на 6% больше, чем в прошлом году. За время действия акции — с ноября по декабрь — клиенты заплатили 329 млн рублей, что на 6 млн рублей выше показателей 2018 года.

После завершения всех необходимых подсчетов и проверки списков плательщиков, методом случайной выборки будут определены победители акции, которым достанутся призы – сертификаты на покупки в сетях розничной торговли. Списки победителей энергокомпания разместит на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» http://perm.esplus.ru и в местных СМИ. Награждение победителей пройдет во второй половине марта.

Попасть в число участников акции «В Новый год – без долгов!» могли жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского, оплатившие до 31 декабря 2018 года услуги отопления и горячего водоснабжения за текущий месяц и не имеющие задолженности за предыдущие периоды. Еще одно обязательное условие – внесение аванса за декабрь.

Возможностью получить поощрение за выполнение своих обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались клиенты ресурсоснабжающих организаций: Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках и ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, оплачивающие услуги отопления и ГВС по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

Стимулирующие акции, проводимые АО «ЭнергосбыТ Плюс» — это одна из регулярных мер поддержки добросовестных клиентов. «Количество различных акций от нашей компании растет с каждым годом. Мы всегда готовы идти навстречу тем, кто дисциплинированно относится к своим обязательствам», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

ИСТОЧНИК KP.RU