Врио Губернатора Дмитрий Махонин встретился с главой «Роскосмоса»

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:43:18+03:00

Они обсудили взаимодействие Пермского края и Госкорпорации «Роскосмос». Фото: Instagram Дмитрия Махонина

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Дмитрий Махонин встретился в Москве с Дмитрием Рогозиным главой «Роскосмоса».

Они обсудили взаимодействие Пермского края и Госкорпорации «Роскосмос». В частности стороны поговорили о развитии промышленной кооперации Госкорпорации с региональными предприятиями. Такое сотрудничество даст позитивный экономический эффект и привлечет внимание к профессиям в космической отрасли.

Также планируется расширить сотрудничество в рамках научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», а также взаимодействие в рамках кластера «Технополис Новый Звездный».

- Дмитрий Рогозин намерен проконтролировать мероприятия по развитию «Технополиса «Новый Звездный» в ходе предстоящей рабочей поездки в организации Госкорпорации «Роскосмос», расположенные в Пермском крае, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU