Врио Губернатора Дмитрий Махонин встретился с главой «Роскосмоса»
Дмитрий Махонин встретился в Москве с Дмитрием Рогозиным главой «Роскосмоса».
Они обсудили взаимодействие Пермского края и Госкорпорации «Роскосмос». В частности стороны поговорили о развитии промышленной кооперации Госкорпорации с региональными предприятиями. Такое сотрудничество даст позитивный экономический эффект и привлечет внимание к профессиям в космической отрасли.
Также планируется расширить сотрудничество в рамках научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», а также взаимодействие в рамках кластера «Технополис Новый Звездный».
- Дмитрий Рогозин намерен проконтролировать мероприятия по развитию «Технополиса «Новый Звездный» в ходе предстоящей рабочей поездки в организации Госкорпорации «Роскосмос», расположенные в Пермском крае, - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU