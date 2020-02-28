В Перми завершили укрепление улицы Монастырской

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:29:50+03:00

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В Перми завершились работы по укреплению улицы Монастырской. Работники установили 14 подпорок. Это решение временное, но способно увеличить грузоподъемность моста до 20 тонн.

Также подрядчик установил монолитные маяки, чтобы отслеживать динамику.

В МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что это временные меры. Их приняли на время проектно-изыскательных работ. После этого будет проведен капитальный ремонт моста.

С 1 марта по мосту пустят большие автобусы. Малые автобусы на маршруте №2, который здесь является наиболее востребованным, будут заменены на 6 больших автобусов. Маршрут №3 будет возвращен с улицы Советской на улицу Монастырскую.

ИСТОЧНИК KP.RU