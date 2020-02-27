«Визжала на весь район, но никто не помог»: в Пермском крае напали на таксистку

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:32:06+03:00

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23 февраля в 23:00 Анна заезжала во двор дома Пятилетки, 89 в Березниках, как вдруг, машину перегородила женщина и сказала: “Ты не проедешь”.

-Я подумала, что она шутит, - вспоминает Анна. - Но женщина продолжала кричать: “У меня тут дети ходят, а ты тут ездишь”. Следом подошел мужчина, он тоже стал орать в открытое окно моего авто. Я попросила его отойти, а женщина в этот момент начала колотить по машине. Я вышла из салона и просила их успокоиться, но они не обращали на меня внимания. Тогда я взяла телефон и стала снимать происходящее.

Когда разъяренная пара увидела, что их снимают, переключились с машины на девушку.

-Вырвали из рук телефон, - рассказывает Анна. - А потом мужчина очень сильно начал толкать меня руками в грудь, спину. Попало и по лицу - остались синяки. Женщина пинала меня ногами. Оба хватали за запястья. У меня переломаны ногти, потому что я пыталась вырваться. Я очень сильно испугалась, громко кричала: "Спасите, помогите". Неожиданно нападавший мужчина набрал на своем телефоне 112, протянул мне сотовый и сказал: "На, звони". Трубку никто не взял. Он с издевкой сказал: "Что, не берут трубку? А если возьмут, что ты им скажешь?".

Видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/763323" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае напали на таксистку.

Пара опять переключилась на машину, и в этот момент Анне удалось выхватить свой телефон.

-И я пулей забежала в машину и поехала, - продолжает девушка. - В салоне, кстати, находилась пассажирка. Когда я довезла ее домой и попросила оставить телефон, чтобы она была свидетелем, она ответила: “Не впутывайте меня в это, успокойтесь, все будет хорошо, позвоните родным, пусть они вас встретят”.

Анна до сих пор не может прийти в себя после произошедшего.

- Первый раз в жизни я записалась к психиатру, меня ежедневно трясет, я начала заикаться, - рассказывает Анна. - Я работаю организатором мероприятий, таксую только в свободное время. После произошедшего не в состоянии выйти ни на работу, ни на подработку.

Анна сняла побои и написала заявление в полицию.

В МВД по городу Березники сообщили, что проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всем, кому что-либо известно о нападавших, просят сообщать по телефонам: 02 или +7 (3424) 27-50-20.

Нопомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пассажир напал на таксистку и угнал ее авто

ИСТОЧНИК KP.RU