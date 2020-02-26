Дмитрий Жебелев стал советником врио губернатора Прикамья

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:26:30+03:00

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Учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев принял приглашение Дмитрия Махонина стать внештатным советником врио губернатора Пермского края. Он будет заниматься социальными вопросами.

Как написал сам Дмитрий Жебелев на сайте «Дедморозим», он намерен «предоставлять первому лицу региона максимально полную, достоверную и профессиональную информацию в сфере здравоохранения и соцразвития».

«Ответ на вопрос «зачем?» очень прост. За почти 8 лет беспрерывной работы команда „Дедморозим“ накопила серьёзный профессиональный опыт и знания в сфере помощи детям, оказавшимся в самом уязвимом положении. Теперь у нас есть возможность делиться ими для принятия грамотных решений в интересах таких детей и всех жителей Пермского края», - рассказал Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Жебелев входит также в Общественный совет при минздраве и Совет по делам инвалидов при губернаторе, возглавляет Совет по независимой оценке при минздраве, является членом Правления и Совета Пермской торгово-промышленной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU