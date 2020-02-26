2020-02-26T14:59:54+03:00
Общество

Стало известно, сколько пермяки потратят на домашние блины

В Перми продуктовый набор почти самый девшевый среди регионов
Лилия Абибулаева
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Дороже всего стопка блинов будет стоить в КрасноярскеДороже всего стопка блинов будет стоить в КрасноярскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Масленица в самом разгаре. Сладкоежки ждут этого времени с нетерпением. Однако печь блины каждый день - недешевое удовольствие. Специалисты «Яндекса» подсчитали стоимость 30 блинов в разных регионах России.

Так, в Перми один из самых дешевых наборов продуктов. Яйца, подсолнечное масло, мука, яйца, молоко, сахар, соль - пермякам обойдутся всего в 93 рубля. Жителям Екатеринбурга и Уфы повезло немного больше - 92 рубля.

Дороже всего стопка блинов будет стоить в Красноярске. Там хозяйкам придется заплатить 111 рублей.

К блинам еще добавляют масло, сметану, красную икру. В Перми цены на добавки и начинки не сильно отличаются от среднего уровня. Выделяется только масло — здесь оно на 13% дешевле, чем в среднем по городам-миллионерам.

Блинчики с икрой обойдутся в 270 рублей, а со сгущенкой - 114. Дешевле всего будет классика - блин со сметаной. Всего за 112 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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