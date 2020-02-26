В Прикамье мужчина зарезал пасынка

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:24:30+03:00

В ближайшее время ему предъявят обвинение Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае задержали 63-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве пасынка.

Следователи выяснили, что мужчина проживал вместе со своей сожительницей и ее сыном. Между сожителями постоянно происходили конфликты на бытовой почве. В феврале 2020 они в очередной раз поругались.

Разъяренный мужчина схватил нож и набросился на пасынка. Он нанес парню два удара в грудь. Пасынок скончался на месте от полученных травм. Затем мужчина набросился на сожительницу и нанес ей множественные ранения. Женщину отправили в больницу. Она до сих пор находится под присмотром врачей.

Мужчину взяли под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU