В Прикамье мужчина зарезал пасынка
В Пермском крае задержали 63-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве пасынка.
Следователи выяснили, что мужчина проживал вместе со своей сожительницей и ее сыном. Между сожителями постоянно происходили конфликты на бытовой почве. В феврале 2020 они в очередной раз поругались.
Разъяренный мужчина схватил нож и набросился на пасынка. Он нанес парню два удара в грудь. Пасынок скончался на месте от полученных травм. Затем мужчина набросился на сожительницу и нанес ей множественные ранения. Женщину отправили в больницу. Она до сих пор находится под присмотром врачей.
Мужчину взяли под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU