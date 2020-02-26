В Губахе прошли гонки на лопатах

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:16:27+03:00

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В Губахе прошли традиционные соревнования - «Гонки на лопатах». Участникам в прямом смысле выдали лопаты, на которых они съезжали со склона. В этом году в состязании приняли участие более 50 человек.

Опытные гонщики знают, чтобы развить приличную скорость до 30 км/ч, нужно удерживать равновесие.

И участники, которым пришлось очень непросто, и болельщики получили невероятный заряд положительных эмоций. А победители еще и приятные призы. Все участники надолго запомнят этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU