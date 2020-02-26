2020-02-26T13:49:10+03:00
Общество

В Прикамье из-за непогоды ограничат движение большегрузов

Контроль будут вести сотрудники ГИБДД
Лилия Абибулаева
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Ограничения ввели с 13:00 26 февраля до 8:00 29 февраля.Ограничения ввели с 13:00 26 февраля до 8:00 29 февраля.Фото: Василий Вахрин
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Погода вносит коррективы и в движение транспорта по дорогам края. Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД ограничили движение большегрузов.

- С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и образования заторов на трассах регионального и межмуниципального значения вводится ограничение в движении большегрузы транспортных средств, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Ограничения ввели с 13:00 26 февраля до 8:00 29 февраля.

Усиленный контроль за соблюдением правил будут вести сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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