В Прикамье из-за непогоды ограничат движение большегрузов
Контроль будут вести сотрудники ГИБДД
Ограничения ввели с 13:00 26 февраля до 8:00 29 февраля.Фото: Василий Вахрин
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Погода вносит коррективы и в движение транспорта по дорогам края. Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД ограничили движение большегрузов.
- С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и образования заторов на трассах регионального и межмуниципального значения вводится ограничение в движении большегрузы транспортных средств, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.
Ограничения ввели с 13:00 26 февраля до 8:00 29 февраля.
Усиленный контроль за соблюдением правил будут вести сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU