2020-02-26T13:27:52+03:00
Происшествия

«Набросилась и начала кусать». В Прикамье женщина отсудила компенсацию за нападение собаки

Она просила 100 тысяч рублей, суд назначил всего 17
Лилия Абибулаева
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Пострадавшая испытала стресс, страх за себя и за ребенка.Пострадавшая испытала стресс, страх за себя и за ребенка.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае на местную жительницу напала собака.

Женщина сообщила суду, что вышла на прогулку с маленьким ребенком. Из соседнего дома выбежала собака большого размера. Чтобы защитить малыша, мать закрыла коляску собой. Собака набросилась ей на спину и начала кусать. Женщина смогла отбиться от собаки и обратилась в больницу.

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Женщина отметила, что испытала стресс, страх за себя и за ребенка. Кроме того, она долгое время боялась выйти из дома. Пострадавшая просила компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Владельца собаки привлекли к административной ответственности за ненадлежащий выгул и содержание животного. Суд взыскал всего 17 300 рублей. Женщина подала апелляцию, но суд оставил ее без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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