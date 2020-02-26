2020-02-26T12:31:32+03:00
Общество

В Перми открылись курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»

А сама акция пройдет 4 апреля
Вероника РАНГУЛОВА
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Они будут проходить по средамОни будут проходить по средамФото: архив "КП"
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В этом году ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля. В этот день все желающие по всему миру могут добровольно сесть за парты, написать под диктовку текст и проверить свою грамотность.

С 26 февраля в Перми открываются бесплатные занятия по подготовке к акции. Они будут проходить по средам с 19 часов до 20.30 в библиотеке имени Горького (улица Ленина, 70) сразу в трех залах:

- отдел краеведения (4 этаж, левое крыло);

- отдел литературы по искусству (4-й этаж, левое крыло)4

- интерактивный зал (2-й этаж, правое крыло).

Как сообщили организаторы акции, с 5 марта по 2 апреля подготовительные занятия начнутся в студклубе ПГНИУ (улица Букирева, 15). Они будут проходить по четвергам в аудиториях 705 и 706, начало уроков - 19.00.

В прошлом году участниками акции стали почти три тысячи жителей Пермского края. Текст для «Тотального диктанта - 2019» написал Павел Басинский.

- В качестве сюжетов я выбрал «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, «Мертвые души» Николая Гоголя и «На дне» Максима Горького, - сказал тогда писатель. - А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого - это самый близкий мне писатель.

На «пятерку» текст Павла Басинского написали только 30 человек из 2948 пермяков. Кто станет автором «Тотального диктанта» в этом году, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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